Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Северная Корея разрабатывает новую баллистическую ракету. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил командующий стратегическим командованием ВМС США адмирал Сесил Д. Хейни.

"Северная Корея продолжает развивать технологии своих баллистических ракет, включая создание БРПЛ", - говорится в письменном докладе адмирала Конгрессу. Пхеньян также разрабатывает новые баллистические ракеты, которые можно запускать с мобильных наземных установок, отмечается в документе.

В середине февраля в прессе появилась информация со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи о том, что в начале этого года КНДР якобы провела испытание своей БРПЛ, которая несет потенциальную угрозу США. Официального подтверждения этой информации не поступало.