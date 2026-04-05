Сеул призвал гарантировать стабильные поставки энергоносителей и безопасность корейских судов

Министр финансов Южной Кореи Ку Юн-чхоль встретился с посланниками стран Персидского залива для укрепления энергетической безопасности и безопасности корейских судов вблизи Ормузского пролива.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в сегодняшнем заявлении министерства.

Отмечается, что в ходе встречи Ку попросил послов стран Совета сотрудничества Персидского залива обеспечить бесперебойные поставки нефти, сжиженного природного газа, нафты, мочевины и других критически важных ресурсов, а также обеспечить безопасность корейских судов и экипажей вблизи этого важного пролива.

Посланники заявили, что Южная Корея является страной с "первоочередным приоритетом", и пообещали поддерживать тесную связь с Сеулом для обеспечения стабильных поставок, говорится в заявлении.

Отметим, что как и другие азиатские экономики, Южная Корея сильно зависит от импорта энергоносителей, в том числе через Ормузский пролив, который до начала войны между США и Израилем 28 февраля являлся каналом для 20% мировых поставок нефти. С тех пор Иран фактически перекрыл этот водный путь, что привело к росту цен на энергоносители и усилило опасения по поводу глобальной рецессии.