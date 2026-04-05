İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Cənubi Koreya Hörmüz boğazındakı vəziyyətdən narahatdır

    Digər ölkələr
    • 05 aprel, 2026
    • 09:55
    Cənubi Koreya Hörmüz boğazındakı vəziyyətdən narahatdır

    Cənubi Koreyanın maliyyə naziri Ku Yun Çhol Hörmüz boğazı yaxınlığında enerji təhlükəsizliyini və Koreya gəmilərinin təhlükəsizliyini gücləndirmək üçün Körfəz ölkələrindən olan səfirlərlə görüşüb.

    "Report"un "Reuters" agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, nazirlik bu barədə çıqlama yayıb.

    Görüş zamanı Ku Körfəz Əməkdaşlıq Şurası (KƏŞ) səfirlərindən neft, mayeləşdirilmiş təbii qaz, karbamid və digər vacib resursların fasiləsiz təchizatını, eləcə də bu mühüm boğaz yaxınlığında Koreya gəmilərinin və heyətlərinin təhlükəsizliyini təmin etmələrini istəyib.

    Bəyanatda əlavə olunub ki, səfirlər Cənubi Koreyanın "əsas prioritet" olduğunu bildiriblər və sabit təchizatı təmin etmək üçün Seulla sıx əlaqə saxlamağa söz veriblər.

    Cənubi Koreya Hörmüz boğazında gərginlik
    Сеул призвал гарантировать стабильные поставки энергоносителей и безопасность корейских судов

    Son xəbərlər

