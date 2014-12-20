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    Серия терактов в столице Ирака унесла жизни более 10 человек

    Не менее 12 человек погибли в результате взрывов в Багдаде и его окрестностях

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Не менее 12 человек погибли, 30 пострадали в результате взрывов в Багдаде и окрестностях иракской столицы.

    По данным полиции, одно взрывное устройство сработало на торговой улице города Мадайн, расположенного в 20 км к юго-востоку от Багдада, сообщает Report со ссылкой на Росбалт. В результате погибли четыре человека, девять получили ранения.

    Еще один взрыв прогремел у магазина в столичном пригороде Таджи, жертвами которого стали три человека, еще 11 получили ранения.

    Третье взрывное устройство сработало на пути следования военного автомобиля на западной окраине Багдада: погибли три солдата, шесть военнослужащих получили ранения. Четвертое по счету взрывное устройство было приведено в действие в пекарне в центре Багдада, при этом погибли два человека и четверо получили ранения.

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