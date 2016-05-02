В Багдаде и его окрестностях​ произошла серия терактов

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 13 человек погибли, 38 ранено в результате взрыва трех бомб в Багдаде и его окрестностях, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Наибольший по силе взрыв произошел на юге иракской столицы в районе Сайдийа. В результате взрыва заложенной в машине бомбы погибло по меньшей мере десять паломников , ранены около 30 человек, сообщают источники.

Наряду с этим к северу от столицы Ирака в местечке Тармия взрыв унес жизнь двух человек и ранил шестерых. Также в результате взрыва фугаса, заложенного у дороги, к югу от столицу в Халисе погиб один человек и двое получили ранения.