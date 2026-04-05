Сербия может ограничить экспорт продовольствия из-за эскалации на Ближнем Востоке

Сербия не исключает возможность ограничения экспорта продовольствия на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом заявил журналистам президент Сербии Александар Вучич на строительной выставке "Экспо-2027" в Белграде.

"Мы должны оповестить наших граждан: если такая ситуация сохранится, будет необходимо ввести ограничения на экспорт продовольствия. Для наших аграриев это не станет проблемой, так как мы компенсируем их потери. Однако это создаст трудности для ряда соседних стран, куда сейчас направляются значительные объемы наших продовольственных поставок", - подчеркнул он.

Ранее сербское правительство приняло решение временно запретить экспорт нефти и всех нефтепродуктов, используемых в качестве моторного топлива, чтобы предотвратить дефицит и рост цен на внутреннем рынке.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.