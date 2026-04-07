Сербия может быть готова к строительству АЭС уже к 2032г

    Сербия может быть готова к строительству атомной электростанции уже к 2032 году.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила на встрече с руководителями подгрупп межведомственной экспертной рабочей группы.

    По ее словам, в рамках встречи были обсуждены исследования, которые предстоит провести на первом этапе реализации ядерной программы.

    Отмечается, что в прошлом году завершено предварительное технико-экономическое исследование применения ядерной энергии в мирных целях, и в настоящее время страна находится на первом этапе программы.

    "На этом этапе в рамках подгрупп уже определена значительная часть проектных задач", - подчеркнула министр.

    Дубравка Джедович-Ханданович Сербия Атомная электростанция (АЭС)
    Nazir: Serbiya 2032-ci ilə qədər atom elektrik stansiyasının tikintisinə hazır ola bilər

