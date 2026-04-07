Сербия может быть готова к строительству АЭС уже к 2032г
Другие страны
- 07 апреля, 2026
- 17:40
Сербия может быть готова к строительству атомной электростанции уже к 2032 году.
Как сообщает балканское бюро Report, об этом министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила на встрече с руководителями подгрупп межведомственной экспертной рабочей группы.
По ее словам, в рамках встречи были обсуждены исследования, которые предстоит провести на первом этапе реализации ядерной программы.
Отмечается, что в прошлом году завершено предварительное технико-экономическое исследование применения ядерной энергии в мирных целях, и в настоящее время страна находится на первом этапе программы.
"На этом этапе в рамках подгрупп уже определена значительная часть проектных задач", - подчеркнула министр.
