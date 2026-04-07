    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Nazir: Serbiya 2032-ci ilə qədər atom elektrik stansiyasının tikintisinə hazır ola bilər

    • 07 aprel, 2026
    Nazir: Serbiya 2032-ci ilə qədər atom elektrik stansiyasının tikintisinə hazır ola bilər

    Serbiya 2032-ci ilə qədər atom elektrik stansiyasının tikintisinə hazır ola bilər.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bunu Serbiyanın mədənçilik və energetika naziri Dubravka Cedoviç Handanoviç bu gün nüvə enerjisinin inkişafına yanaşmanın məqsədəuyğunluğunun araşdırılması üzrə İdarələrarası ekspert işçi qrupunun alt qruplarının rəhbərləri ilə görüşündə bildirib.

    Görüş çərçivəsində nüvə proqramının birinci mərhələsində aparılacaq tədqiqatlar müzakirə olunub.

    Bildirilib ki, keçən il nüvə enerjisinin dinc məqsədlərlə tətbiqinə dair ilkin texniki tədqiqatı tamamlanıb və Serbiya hazırda nüvə proqramının birinci mərhələsindədir.

    Nazirin sözlərinə görə, bu mərhələdə alt qruplar çərçivəsində layihə tapşırıqlarının böyük hissəsi artıq müəyyən edilib.

    Serbiya Atom elektrik stansiyası
    Сербия может быть готова к строительству АЭС уже к 2032г

    Son xəbərlər

    17:51

    Georgi Kondruseviç: "Lənkəran"ın mübarizəni dayandırmasının səbəbi heyətdəki itkilərdir"

    Komanda
    17:41

    Tovuz şəhər stadionunun qazonu yenidənqurmadan sonra təftiş edilib

    Futbol
    17:36

    Sabah Biləsuvarda 600 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    17:34

    Azərbaycan ETSN üçün Belarusdan 100 ədəd avtomobil texnikası alacaq

    Biznes
    17:33

    ROKETSAN Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə 20 ədəd raket sistemi təhvil verib

    Region
    17:29

    Vens: ABŞ Trampın ultimatum müddəti bitənə qədər İranın infrastrukturuna zərbə endirməyəcək

    Digər ölkələr
    17:28

    Antonio Valensiya 40 yaşında karyerasını bərpa edib

    Futbol
    17:27

    Vens Macarıstanda keçiriləcək parlament seçkilərində Orbanın qələbəsinə əmindir

    Digər ölkələr
    17:24

    Kurban Berdıyev: "İmişli" ilə oyunda çox vacib xallar itirdik"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti