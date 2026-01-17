Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Сенатор США: Сейчас угроз в сфере безопасности для Гренландии нет

    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 17:08
    Сенатор США: Сейчас угроз в сфере безопасности для Гренландии нет

    Важно предпринять шаги для деэскалации напряженности в отношениях между США и Данией.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал ABC News, об этом заявил глава американской делегации в Дании, сенатор-демократ Крис Кунс, на пресс-конференции в Копенгагене.

    Группа законодателей США в настоящее время находится в Дании с целью снизить напряженность ситуацию вокруг Гренландии и попыток американского президента Дональда Трампа установить контроль Вашингтона над островом.

    "Практически нет лучшего союзника для Соединенных Штатов, чем Дания. Если мы делаем что-то, что заставляет датчан сомневаться в нашей надежности как союзника НАТО, то почему какая-либо другая страна должна стремиться стать нашим союзником или верить в наши заявления?", - сказал Кунс.

    Он выразил желание способствовать деэскалации ситуации между Данией и США.

    Сенатор добавил, что по его мнению, в настоящее время угроз в сфере безопасности для Гренландии нет.

    Крис Кунс сенатор США Гренландия Дания НАТО
    ABŞ senatoru: Hazırda Qrenlandiya üçün təhlükəsizlik sahəsində təhdid yoxdur
    'There are no pressing security threats to Greenland': US Democratic senator

    Последние новости

    17:48

    В Париже 5 полицейских пострадали во время учения

    Другие страны
    17:45

    В Сумгайыте задержан подозреваемый в мошенничестве на 24 тыс. манатов

    Происшествия
    17:32

    МЧС обратилось к населению в связи с ухудшением погоды

    Происшествия
    17:20

    "Кяпяз" и "Карван-Евлах" провели контрольный матч

    Футбол
    17:08

    Сенатор США: Сейчас угроз в сфере безопасности для Гренландии нет

    Другие страны
    17:07

    Синоптики предупреждают: В ближайшие два дня в Азербайджане ожидается сильный ветер

    Экология
    16:57

    Три человека находятся в тяжелом состоянии после взрыва газа в кафе на Ставрополье - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:56

    В Лянкяране задержан подозреваемый в краже и умышленном поджоге дома

    Происшествия
    16:47

    Две девушки погибли в одном из регионов России во время тюбинга

    Другие страны
    Лента новостей