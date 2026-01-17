İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    ABŞ senatoru: Hazırda Qrenlandiya üçün təhlükəsizlik sahəsində təhdid yoxdur

    Digər ölkələr
    • 17 yanvar, 2026
    • 17:23
    ABŞ senatoru: Hazırda Qrenlandiya üçün təhlükəsizlik sahəsində təhdid yoxdur

    ABŞ və Danimarka arasında gərginliyin azaldılması üçün addımların atılması vacibdir.

    "Report"un "ABC News" telekanalına istinadən məlumatına görə, bunu ABŞ nümayəndə heyətinin rəhbəri demokrat-senator Kris Kuns Kopenhagendə mətbuat konfransında bildirib.

    ABŞ qanunvericilərindən ibarət qrup hazırda Qrenlandiya ətrafında gərginliyi azaltmaq məqsədilə Danimarkada səfərdədir.

    "ABŞ üçün Danimarkadan daha yaxşı müttəfiq, demək olar ki, yoxdur. Əgər biz danimarkalıların NATO müttəfiqi kimi etibarlılığımıza şübhə edəcəyi bir şey ediriksə, onda hər hansı başqa bir ölkə niyə bizim müttəfiqimiz olmağa can atmalı və ya bəyanatlarımıza inanmalıdır?", - o bildirib.

    K.Kuns Danimarka və ABŞ arasında vəziyyətin gərginliyinin azaldılmasına töhfə vermək istəyini ifadə edib:

    "Hazırda Qrenlandiya üçün təhlükəsizlik sahəsində təhdid yoxdur".

    ABŞ Danimarka Qrenlandiya NATO
    Сенатор США: Сейчас угроз в сфере безопасности для Гренландии нет
    'There are no pressing security threats to Greenland': US Democratic senator

    Son xəbərlər

    17:49

    Avtomobillərdən maqnitofon oğurlayan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    17:40

    Ötən gün narkotiklərlə əlaqəli 31 fakt müəyyən edilib

    Hadisə
    17:40

    Ərzurumda mebel müəssisəsində partlayış olub, iki nəfər ölüb

    Region
    17:34

    Azərbaycan Belarusdan torf tədarükünü kəskin artırıb

    Biznes
    17:31

    Sumqayıtda biznes qurmaq adı altında 24 min manatlıq dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    17:29

    "Sabah" yoxlama oyununda I Liqa klubunun qapısına 9 qol vurub

    Futbol
    17:23

    ABŞ senatoru: Hazırda Qrenlandiya üçün təhlükəsizlik sahəsində təhdid yoxdur

    Digər ölkələr
    17:12

    "Kəpəz"in baş məşqçisi: "Futbolçularımız təlim-məşq toplanışında yaxşı təsir bağışladılar"

    Futbol
    17:07

    Dünyanın aparıcı kriptovalyutası cüzi ucuzlaşıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti