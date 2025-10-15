Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    В Сенате США вновь отклонили законопроект о финансировании правительства

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 23:12
    В Сенате США вновь отклонили законопроект о финансировании правительства

    Сенат Конгресса США уже в девятый раз за последние недели отклонил предложенный республиканцами законопроект, направленный на обеспечение финансирования работы федерального правительства, которое сейчас частично приостановлено.

    Как передает Report, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

    В ходе процедурного голосования разработанный республиканцами и ранее одобренный Палатой представителей документ поддержал 51 член верхней палаты Конгресса, против высказались 44. Для одобрения законопроекта требуются 60 голосов сенаторов. Внесенный демократами законопроект о продолжении финансирования правительства Сенат ранее также отклонял не менее семи раз.

    Административно-бюджетное управление Белого дома 14 октября сообщило, что вашингтонская администрация намерена обеспечить дальнейшую выдачу зарплаты американским военным и сотрудникам правоохранительных органов, несмотря на частичную приостановку финансирования федерального правительства (шатдаун), а также планирует новые сокращения госаппарата.

    Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (08:00 по бакинскому времени) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

