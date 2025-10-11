Трамп поручил Пентагону выплатить жалование военным, несмотря на шатдаун
- 11 октября, 2025
- 22:35
Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету направить все имеющиеся средства, чтобы выплатить зарплату американским военнослужащим на следующей неделе, несмотря на приостановку работы правительства.
Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
"Я использую свои полномочия главнокомандующего, чтобы поручить нашему министру обороны Питу Хегсету направить все доступные средства на выплату зарплат нашим военнослужащим 15 октября. Мы нашли средства для этого, и министр Хегсет будет использовать их, чтобы выплатить зарплаты нашим войскам", - следует из публикации.
