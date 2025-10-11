İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    ABŞ ordusu şatdauna baxmayaraq maaş alacaq

    • 11 oktyabr, 2025
    • 22:48
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp müdafiə naziri Pit Heqsetə hökumətin bağlanmasına baxmayaraq gələn həftə Amerika hərbçilərinə ödəniş etmək üçün bütün mövcud vəsaitlərdən istifadə etməyi tapşırıb.

    "Report"un məlumatına görə, Amerika lideri bunu "TruthSocial" sosial media platformasında yazıb.

    "Mən Ali Baş Komandan kimi səlahiyyətlərimdən istifadə edərək, müdafiə nazirimiz Pit Heqsetə oktyabrın 15-də hərbçilərimizin maaşlarını ödəmək üçün bütün mövcud vəsaitlərdən istifadə etməyi tapşırıram. Biz vəsaiti müəyyən etdik və Pit Heqset onlardan qoşunlarımıza ödəniş etmək üçün istifadə edəcək", - paylaşımda qeyd edilib.

    Трамп поручил Пентагону выплатить жалование военным, несмотря на шатдаун

