ABŞ ordusu şatdauna baxmayaraq maaş alacaq
Digər ölkələr
- 11 oktyabr, 2025
- 22:48
ABŞ Prezidenti Donald Tramp müdafiə naziri Pit Heqsetə hökumətin bağlanmasına baxmayaraq gələn həftə Amerika hərbçilərinə ödəniş etmək üçün bütün mövcud vəsaitlərdən istifadə etməyi tapşırıb.
"Report"un məlumatına görə, Amerika lideri bunu "TruthSocial" sosial media platformasında yazıb.
"Mən Ali Baş Komandan kimi səlahiyyətlərimdən istifadə edərək, müdafiə nazirimiz Pit Heqsetə oktyabrın 15-də hərbçilərimizin maaşlarını ödəmək üçün bütün mövcud vəsaitlərdən istifadə etməyi tapşırıram. Biz vəsaiti müəyyən etdik və Pit Heqset onlardan qoşunlarımıza ödəniş etmək üçün istifadə edəcək", - paylaşımda qeyd edilib.
Son xəbərlər
22:48
ABŞ ordusu şatdauna baxmayaraq maaş alacaqDigər ölkələr
22:34
KİV: Əfqanıstan-Pakistan sərhədində silahlı toqquşma baş veribDigər ölkələr
22:21
KİV: Madaqaskar Prezidenti etirazlara görə paytaxtı tərk edibDigər ölkələr
22:08
Biləsuvarda qoşqusunda pambıq olan traktorda yanğın baş veribHadisə
22:00
Meksikada daşqın və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 37-yə çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
21:59
Azərbaycanın U-17 millisi növbəti dəfə məğlub olubFutbol
21:56
"HƏMAS" silahlarını təhvil verməyəcəkDigər ölkələr
21:49
Rusiyanın Ukraynaya endirdiyi hava zərbələri nəticəsində daha beş nəfər həlak olubDigər ölkələr
21:23