Сенат США утвердил кандидатуру нового министра внутренней безопасности

Сенат Конгресса США утвердил во вторник Алехандро Майоркаса в должности нового министра внутренней безопасности.

Сенат Конгресса США утвердил во вторник Алехандро Майоркаса в должности нового министра внутренней безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за при этом было подано 57 голосов, против - 43.

Как ожидается, уже буквально через пару часов Майоркас будет приведен к присяге вице-президентом США Камалой Харрис.

Напомним, что профильный комитет верхней палаты Конгресса (по внутренней безопасности и правительственным делам) рекомендовал одобрить кандидатуру Майоркаса неделю назад. Уходящий председатель комитета Рон Джонсон (республиканец, от штата Висконсин) высказался тогда против утверждения Майоркаса. Тем не менее республиканцы не смогли выступить единым фронтом по этому вопросу. К примеру, сенатор Роб Портман (республиканец, штат Огайо) не поддержал однопартийца Джонсона. А контроль над Сенатом в Конгрессе нового созыва перешел к Демократической партии США, которую представляет и нынешний американский президент Джо Байден. Таким образом, утверждение кандидатуры Майоркаса Сенатом полного состава оказалось практически предрешенным делом.

В 2013-2016 годах Майоркас являлся первым заместителем министра внутренней безопасности США в администрации демократов во главе с президентом Бараком Обамой. В 2009-2013 годах возглавлял Службу гражданства и иммиграции при Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США.