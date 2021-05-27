Сенат США утвердил кандидатуру Кристины Уормут на пост министра армии

Сенат Конгресса США в четверг единогласно утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру Кристины Уормут на должность министра армии (сухопутных войск) страны.

Сенат Конгресса США в четверг единогласно утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру Кристины Уормут на должность министра армии (сухопутных войск) страны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в ближайшее время 52-летняя Уормут, которая станет первой женщиной на посту министра армии, будет приведена к присяге.

При администрации 44-го президента Барака Обамы она занимала пост заместителя министра обороны по политическим вопросам. Уормут также работала в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. До этого она также являлась экспертом вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

Министерство армии входит в состав оборонного ведомства США. Руководитель министерства отвечает, в частности, за материально-техническое обеспечение американских сухопутных войск, а также за финансовые ресурсы, имеющиеся в их распоряжении. Министры ВВС, ВМС и сухопутных войск США не являются членами президентского кабинета.