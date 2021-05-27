О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сенат США утвердил кандидатуру Кристины Уормут на пост министра армии

Сенат США утвердил кандидатуру Кристины Уормут на пост министра армии Сенат Конгресса США в четверг единогласно утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру Кристины Уормут на должность министра армии (сухопутных войск) страны.
Другие страны
27 мая 2021 г. 19:45
Сенат США утвердил кандидатуру Кристины Уормут на пост министра армии
Кристин Уормут

Сенат Конгресса США в четверг единогласно утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру Кристины Уормут на должность министра армии (сухопутных войск) страны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в ближайшее время 52-летняя Уормут, которая станет первой женщиной на посту министра армии, будет приведена к присяге.

При администрации 44-го президента Барака Обамы она занимала пост заместителя министра обороны по политическим вопросам. Уормут также работала в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. До этого она также являлась экспертом вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

Министерство армии входит в состав оборонного ведомства США. Руководитель министерства отвечает, в частности, за материально-техническое обеспечение американских сухопутных войск, а также за финансовые ресурсы, имеющиеся в их распоряжении. Министры ВВС, ВМС и сухопутных войск США не являются членами президентского кабинета.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке US Senate confirms Wormuth as new army secretary

Самое читаемое

Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
21 мая 2021 г. 12:38
Завершился второй полуфинал Евровидения-2021
Завершился второй полуфинал "Евровидения-2021"
21 мая 2021 г. 01:26
Таира Салахова похоронят в Баку
Таира Салахова похоронят в Баку
21 мая 2021 г. 11:22
В Москве выпустят памятную медаль Таира Салахова
ФотоВ Москве выпустят памятную медаль Таира Салахова
25 мая 2021 г. 19:15
Скончался Таир Салахов
Скончался Таир Салахов
21 мая 2021 г. 10:12
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
22 мая 2021 г. 12:49
Обнародованы правила получения COVID-паспорта 
Обнародованы правила получения COVID-паспорта 
25 мая 2021 г. 17:29
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
26 мая 2021 г. 17:28
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
25 мая 2021 г. 10:26
Сегодня пройдет финал конкурса Евровидение-2021
Сегодня пройдет финал конкурса "Евровидение-2021"
22 мая 2021 г. 08:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi