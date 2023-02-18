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Сенат США пообещал продолжать поддерживать Украину

Сенат США пообещал продолжать поддерживать Украину Сенат продолжит оказывать Украине необходимую поддержку.
Другие страны
18 февраля 2023 г. 06:09
Сенат США пообещал продолжать поддерживать Украину

Сенат продолжит оказывать Украине необходимую поддержку.

Как сообщает Report со ссылкой на газету The Washington Post, об этом заявил лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса США Чак Шумер.

"Я обещаю народу Украины, что Сенат США не откажется от своего обязательства поддерживать Киев в это военное время", — сказал он.

По словам политика, в 2022 году Сенат одобрил выделение Украине 113 миллиардов долларов, которые были направлены на военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву. Сенатор добавил, что останавливаться на этом нельзя и подчеркнул, что как демократы, так и республиканцы выступают за дальнейшую помощь Украине.

Кроме того, Шумер призвал другие западные страны продолжать оказывать Киеву всевозможную поддержку.

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