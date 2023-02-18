Сенат США пообещал продолжать поддерживать Украину

Сенат продолжит оказывать Украине необходимую поддержку.

Сенат продолжит оказывать Украине необходимую поддержку.

Как сообщает Report со ссылкой на газету The Washington Post, об этом заявил лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса США Чак Шумер.

"Я обещаю народу Украины, что Сенат США не откажется от своего обязательства поддерживать Киев в это военное время", — сказал он.

По словам политика, в 2022 году Сенат одобрил выделение Украине 113 миллиардов долларов, которые были направлены на военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву. Сенатор добавил, что останавливаться на этом нельзя и подчеркнул, что как демократы, так и республиканцы выступают за дальнейшую помощь Украине.

Кроме того, Шумер призвал другие западные страны продолжать оказывать Киеву всевозможную поддержку.