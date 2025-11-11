Сенат США поддержал законопроект о продолжении финансирования работы правительства
- 11 ноября, 2025
- 06:35
Сенат США одобрил законопроект о возобновлении работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно и направил его в Палату представителей для окончательного утверждения.
Как передает Report, трансляцию голосования вели американские телеканалы.
По итогам голосования, документ поддержали 60 сенаторов, 40 - выступили против.
Теперь законопроект направят в Палату представителей. После этого его должен подписать президент США Дональд Трамп. Процесс может занять несколько дней.
Напомним, что Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (08:00 по бакинскому времени) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.