Сенат США поддержал законопроект о продолжении финансирования работы правительства

Сенат США одобрил законопроект о возобновлении работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно и направил его в Палату представителей для окончательного утверждения.

Как передает Report, трансляцию голосования вели американские телеканалы.

По итогам голосования, документ поддержали 60 сенаторов, 40 - выступили против.

Теперь законопроект направят в Палату представителей. После этого его должен подписать президент США Дональд Трамп. Процесс может занять несколько дней.

Напомним, что Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (08:00 по бакинскому времени) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.