Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Сенат США поддержал законопроект о продолжении финансирования работы правительства

    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 06:35
    Сенат США поддержал законопроект о продолжении финансирования работы правительства

    Сенат США одобрил законопроект о возобновлении работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно и направил его в Палату представителей для окончательного утверждения.

    Как передает Report, трансляцию голосования вели американские телеканалы.

    По итогам голосования, документ поддержали 60 сенаторов, 40 - выступили против.

    Теперь законопроект направят в Палату представителей. После этого его должен подписать президент США Дональд Трамп. Процесс может занять несколько дней.

    Напомним, что Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (08:00 по бакинскому времени) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

    Сенат США голосование шатдаун
    ABŞ Senatı hökumətin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qanun layihəsini təsdiqləyib

    Последние новости

    07:04

    Кнессет Израиля в первом чтении одобрил закон о смертной казни для террористов

    Другие страны
    06:35

    Сенат США поддержал законопроект о продолжении финансирования работы правительства

    Другие страны
    06:23

    Мадридский "Атлетико" перешел под контроль нового инвестора

    Футбол
    05:51

    СМИ: Шумеру предлагают уйти с поста лидера меньшинства Сената США

    Другие страны
    05:14

    При крушении легкомоторного самолет во Флориде погибли не менее двух человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    04:42

    Глава МИД Турции присутствовал на встрече лидеров Сирии и США

    Другие страны
    04:07

    Фидан встретился в Белом доме с высокопоставленными чиновниками США - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    03:39

    Сирия подписала декларацию о сотрудничестве с коалицией по борьбе с ИГИЛ

    Другие страны
    03:18

    В Британии может закрыться последний завод по производству военных вертолетов

    Другие страны
    Лента новостей