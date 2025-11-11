İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    ABŞ Senatı hökumətin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qanun layihəsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 11 noyabr, 2025
    • 06:52
    ABŞ Senatı hökumətin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qanun layihəsini təsdiqləyib

    ABŞ Senatı federal hökumətin 30 yanvar 2026-cı ilə qədər fəaliyyətini yenidən bərpa etməsi ilə bağlı qanun layihəsini təsdiqləyib və yekun təsdiq üçün Nümayəndələr Palatasına göndərib.

    "Report"un məlumatına görə, səsvermə ABŞ telekanallarında yayımlanıb.

    Səsvermənin nəticələrinə əsasən sənədi 60 senator dəstəkləyib, 40 senator isə əleyhinə çıxıb.

    Qanun layihəsi indi Nümayəndələr Palatasına göndəriləcək. Bundan sonra ABŞ Prezidenti Donald Tramp onu imzalamalıdır. Proses bir neçə gün çəkə bilər.

    Xatırladaq ki, ABŞ-nin federal hökuməti 1 oktyabr gecəyarı (Bakı vaxtı ilə səhər saat 8:00) maliyyə çatışmazlığı səbəbindən fəaliyyətini qismən dayandırıb. Bu, ABŞ Konqresindəki hakim Respublikaçı və müxalif Demokratlar partiyalarının nümayəndələrinin səhiyyə sahəsi də daxil olmaqla bir sıra xərc maddələri üzrə razılığa gələ bilməməsi səbəbindən baş verib. Tərəflər bir-birini şatdauna təhrik etməkdə və onu siyasi məqsədlər üçün yubandırmaqda ittiham edirlər.

    ABŞ şatdaun senat
    Сенат США поддержал законопроект о продолжении финансирования работы правительства

    Son xəbərlər

    07:36

    İsrail Knesseti terrorçular üçün ölüm cəzası haqqında qanun layihəsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    07:18

    Şumer ABŞ Senatında azlıqlarının lideri vəzifəsindən istefaya çağırılıb

    Digər ölkələr
    06:52

    ABŞ Senatı hökumətin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qanun layihəsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    06:21

    "Atletiko" yeni investorun nəzarətinə keçib

    Futbol
    05:41

    Floridada təyyarə qəzasında azı iki nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    05:07

    Suriya İŞİD-lə mübarizə üzrə beynəlxalq koalisiya ilə əməkdaşlıq bəyannaməsi imzalayıb

    Digər ölkələr
    04:38

    Britaniyada son hərbi helikopter zavodu bağlana bilər

    Digər ölkələr
    04:18

    Hakan Fidan Ağ Evdə Donald Tramp - Əhməd Əl Şaraa görüşündə iştirak edib

    Digər ölkələr
    03:59

    ABŞ Rusiyadan neft idxalında azalma fonunda Hindistana qarşı rüsumları yumşaldacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti