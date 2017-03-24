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    Сенат США поддержал назначение Фридмана послом в Израиле

    Американского парламента одобрила выбор президента на должность посла США в Израиле© Foto: MIGnews.com

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Верхняя палата американского парламента одобрила выбор президента Дональда Трампа на должность посла США в Израиле.

    Как передает Report, об этом сoобщил "Аруц Шева".

    Таким образом, 57-летний юрист Дэвид Фридман преодолел последнюю преграду на пути становления главой дипломатической миссии США в Израиле.

    Как сообщает "Аруц Шева", результаты голосования в принципе были прогнозируемыми: 46 республиканцев против, и 52 демократов за. Лишь два сенатора от Демократической партии решили поддержать назначение – Джо Манчин от Западной Вирджинии и Боб Менендес от Нью-Джерси, а два сенатора-республиканца (Рэнд Пол от Кентукки и Джон Исакссон от Джорджии) голосование пропустили.

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