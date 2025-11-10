Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Сенат США одобрил законопроект о прекращении шатдауна

    Другие страны
    • 10 ноября, 2025
    • 08:39
    Сенат США одобрил законопроект о прекращении шатдауна

    Сенат США на процедурном голосовании одобрил законопроект, который позволит прекратить шатдаун и возобновить частично прерванную работу правительства.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал CNN.

    Документ поддержали 60 сенаторов, 40 выступили против. Для одобрения бюджета необходимо 60 голосов, у республиканцев 53 места в верхней палате.

    Теперь проект вернут в палату представителей. Затем его должен подписать президент Дональд Трамп, процесс может занять еще несколько дней. Он заявил журналистам, что страна близка к возобновлению работы правительства.

    Договоренности республиканцев и демократов по законопроекту о выделении финансирования на работу правительства будет действовать до 30 января.

    шатдаун США Сенат США
    ABŞ Senatı şatdaunu aradan qaldıracaq qanun layihəsini təsdiqləyib
    US Senate breaks Democratic filibuster in key vote toward reopening government

    Последние новости

    09:11

    Китай приостановил на год взимание специального портового сбора с судов США

    Другие страны
    08:39

    Сенат США одобрил законопроект о прекращении шатдауна

    Другие страны
    08:20

    В США число задержанных на фоне шатдауна авиарейсов превысило 10 тыс. за день - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    08:00

    Стоимость фьючерса на золото поднялась выше $4 050 впервые с 30 октября

    Финансы
    07:41

    В Эквадоре в тюрьме за сутки погибли более 30 заключенных

    Другие страны
    07:18

    FT: Более четверти британских компаний ожидают сокращения работников из-за ИИ

    Другие страны
    06:57

    WSJ: США увеличат добычу сурьмы для оборонной промышленности

    Другие страны
    06:26

    Гражданам Азербайджана в Иллинойсе оказаны выездные консульские услуги

    Другие страны
    06:19

    В Японии предупредили о возможности сильного землетрясения

    Другие страны
    Лента новостей