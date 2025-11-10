Сенат США одобрил законопроект о прекращении шатдауна
- 10 ноября, 2025
- 08:39
Сенат США на процедурном голосовании одобрил законопроект, который позволит прекратить шатдаун и возобновить частично прерванную работу правительства.
Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал CNN.
Документ поддержали 60 сенаторов, 40 выступили против. Для одобрения бюджета необходимо 60 голосов, у республиканцев 53 места в верхней палате.
Теперь проект вернут в палату представителей. Затем его должен подписать президент Дональд Трамп, процесс может занять еще несколько дней. Он заявил журналистам, что страна близка к возобновлению работы правительства.
Договоренности республиканцев и демократов по законопроекту о выделении финансирования на работу правительства будет действовать до 30 января.
