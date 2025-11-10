İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    ABŞ Senatı şatdaunu aradan qaldıracaq qanun layihəsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2025
    • 08:41
    ABŞ Senatı şatdaunu aradan qaldıracaq qanun layihəsini təsdiqləyib

    ABŞ Senatı prosedur səsverməsində hökumətin qismən dayandırılmış işini bərpa etməyə və bunu aradan qaldırmağa imkan verəcək qanun layihəsini təsdiqləyib.

    "Report" bu barədə CNN telekanalına istinadən xəbər verir.

    Sənədi 60 senator dəstəkləyib, 40-ı isə əleyhinə səs verib. Büdcənin təsdiqlənməsi üçün 60 səs lazımdır, respublikaçıların yuxarı palatada 53 yeri var.

    İndi layihə Nümayəndələr Palatasına qaytarılacaq. Sonra onu prezident Donald Tramp imzalamalıdır, bu proses daha bir neçə gün çəkə bilər.

    Respublikaçılar və demokratlar arasında hökumətin işinə maliyyə ayrılması ilə bağlı qanun layihəsi üzrə razılaşma yanvarın 30-dək qüvvədə olacaq.

    şatdaun ABŞ sonlandırma
    Сенат США одобрил законопроект о прекращении шатдауна
    US Senate breaks Democratic filibuster in key vote toward reopening government

    Son xəbərlər

    09:02

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan idmançıları bu gün beş növdə mübarizə aparacaqlar

    Fərdi
    08:52

    Ekvadorda həbsxanada iğtişaş nəticəsində 30-dan çox məhbus ölüb

    Digər ölkələr
    08:41

    ABŞ Senatı şatdaunu aradan qaldıracaq qanun layihəsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    08:35

    ABŞ-də şatdauna görə bir gündə gecikən aviareyslərin sayı 10 mini keçib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    08:14

    Qızılın qiyməti 30 oktyabrdan bəri ilk dəfə 4 050 dolları keçib

    Maliyyə
    07:42

    KİV: Britaniya şirkətlərinin 1/4-dən çoxu süni intellektə görə işçilərin ixtisar ediləcəyini gözləyir

    Digər ölkələr
    07:13

    WSJ: ABŞ müdafiə sənayesi üçün stibium istehsalını artıracaq

    Digər ölkələr
    06:38

    Yaponiyada güclü zəlzələ ehtimalı barədə xəbərdarlıq edilib

    Digər ölkələr
    06:14

    Tramp ABŞ hökumətinin fəaliyyətinin bərpasına yaxın olduğuna əmindir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti