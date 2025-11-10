ABŞ Senatı şatdaunu aradan qaldıracaq qanun layihəsini təsdiqləyib
Digər ölkələr
- 10 noyabr, 2025
- 08:41
ABŞ Senatı prosedur səsverməsində hökumətin qismən dayandırılmış işini bərpa etməyə və bunu aradan qaldırmağa imkan verəcək qanun layihəsini təsdiqləyib.
"Report" bu barədə CNN telekanalına istinadən xəbər verir.
Sənədi 60 senator dəstəkləyib, 40-ı isə əleyhinə səs verib. Büdcənin təsdiqlənməsi üçün 60 səs lazımdır, respublikaçıların yuxarı palatada 53 yeri var.
İndi layihə Nümayəndələr Palatasına qaytarılacaq. Sonra onu prezident Donald Tramp imzalamalıdır, bu proses daha bir neçə gün çəkə bilər.
Respublikaçılar və demokratlar arasında hökumətin işinə maliyyə ayrılması ilə bağlı qanun layihəsi üzrə razılaşma yanvarın 30-dək qüvvədə olacaq.
