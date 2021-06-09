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Сенат США одобрил законопроект на $250 млрд по противостоянию Китаю

Сенат США одобрил законопроект на $250 млрд по противостоянию Китаю Сенат Конгресса США одобрил законопроект, который направит из бюджета страны 250 млрд долларов США на противостояние Китаю в технической сфере.
Другие страны
9 июня 2021 г. 08:46
Сенат США одобрил законопроект на $250 млрд по противостоянию Китаю

Сенат Конгресса США одобрил законопроект, который направит из бюджета страны 250 млрд долларов США на противостояние Китаю в технической сфере.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Инициативу, голосование по которой должно было состояться еще в прошлом месяце, поддержали 68 сенаторов, против высказались 32.

Авторы законопроекта намерены выделить из бюджета средства на работу NASA, министерств торговли и энергетики в сфере передовых технологических исследований. В частности, отмечается в документе, 52 млрд долларов США будут направлены на развитие производства полупроводников в стране для "борьбы с зависимостью от китайских компаний и технологий".

Теперь инициатива направляется в Палату представителей Конгресса, куда ранее уже был внесен похожий законопроект, но с рядом отличий. Конгрессменам теперь придется решить, какую инициативу стоит одобрить.

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