    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 05:44
    Сенат США одобрил военные расходы на 2026 год в размере $925 млрд

    Сенат Конгресса США одобрил военные расходы страны на 2026 финансовый год (начался 1 октября) в размере $925 млрд.

    Как передает Report, документ предусматривает помощь Украине на сумму $500 млн.

    Законопроект поддержали 77 законодателей, 20 высказались против. Для одобрения документа в верхней палате Конгресса США требовалась поддержка по меньшей мере 60 человек.

    В справочных материалах, обнародованных ранее комитетом по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, говорилоась, что документ предусматривает "продление срока действия Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI) по 2028 год включительно и расширение финансирования [этой программы] до уровня $500 млн". USAI предусматривает заключение Пентагоном контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из американских арсеналов.

    В сентябре Палата представителей Конгресса приняла собственную версию законопроекта о военных расходах США на 2026 финансовый год в размере почти $900 млрд, включая $400 млн на помощь Украине.

    Лента новостей