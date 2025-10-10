Сенат США одобрил военные расходы на 2026 год в размере $925 млрд

Сенат Конгресса США одобрил военные расходы страны на 2026 финансовый год (начался 1 октября) в размере $925 млрд.

Как передает Report, документ предусматривает помощь Украине на сумму $500 млн.

Законопроект поддержали 77 законодателей, 20 высказались против. Для одобрения документа в верхней палате Конгресса США требовалась поддержка по меньшей мере 60 человек.

В справочных материалах, обнародованных ранее комитетом по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, говорилоась, что документ предусматривает "продление срока действия Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI) по 2028 год включительно и расширение финансирования [этой программы] до уровня $500 млн". USAI предусматривает заключение Пентагоном контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из американских арсеналов.

В сентябре Палата представителей Конгресса приняла собственную версию законопроекта о военных расходах США на 2026 финансовый год в размере почти $900 млрд, включая $400 млн на помощь Украине.