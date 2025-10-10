ABŞ Senatı 2026-cı ilin hərbi xərclərini 925 milyard dollar məbləğində təsdiq edib

İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    • 10 oktyabr, 2025
    • 06:20
    ABŞ Konqresinin Senatı ölkənin 2026-cı maliyyə ili (1 oktyabrda başlayıb) üzrə hərbi xərclərini 925 milyard dollar məbləğində təsdiq edib.

    "Report"un məlumatına görə, sənəddə Ukraynaya 500 milyon dollar məbləğində yardım da nəzərdə tutulub.

    Qanun layihəsini 77 qanunverici dəstəkləyib, onlardan 20-si isə əleyhinə səs verib. ABŞ Konqresinin yuxarı palatasında sənədin təsdiqi üçün ən azı 60 nəfərin dəstəyi tələb olunurdu.

    Qeyd edək ki, sentyabr ayında Konqresin Nümayəndələr Palatası ABŞ-nin 2026-cı maliyyə ili üçün hərbi xərclər haqqında qanun layihəsinin öz versiyasını təxminən 900 milyard dollar məbləğində qəbul etmiş, Ukraynaya yardım üçün 400 milyon dollar nəzərdə tutulmuşdu.

    Сенат США одобрил военные расходы на 2026 год в размере $925 млрд

