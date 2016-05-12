Сенат Бразилии проголосовал за начало импичмента президента Русеф

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Верхняя палата парламента Бразилии проголосовала за начало процедуры импичмента президента страны Дилмы Русеф и немедленное отстранение ее от своих обязанностей на время процедуры импичмента. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, 55 сенаторов проголосовали за, 22 - против.

Заседание сената превратилось в многочасовой марафон, так как для выступления в дебатах перед голосованием записались практически все сенаторы - 70 из 81.

Подавляющее большинство ораторов высказывались в поддержку импичмента, однако однопартийцы Русеф по Рабочей партии называли происходящее фарсом и выражали поддержку президенту.

Решение сената об импичменте означает проведение слушаний дела об импичменте в верхней палате парламента Бразилии, на время которых Русеф отстранили от исполнения обязанностей президента на срок до шести месяцев.

Дилму Русеф обвиняют в сокрытии истинного размера дефицита бюджета страны во время ее избирательной кампании в 2014 году.

Одновременно с этим с 2014 года в Бразилии идет расследование коррупционных схем в контролируемой государством компании Petrobras.

Сама Русеф заявляет, что невиновна, а своих противников обвиняет в политическом мошенничестве. Она вновь заявила, что уходить в отставку не собирается.