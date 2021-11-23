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Семьям жертв стрельбы в Парклэнд выплатят крупную компенсацию

Семьям жертв стрельбы в Парклэнд выплатят крупную компенсацию Семьям жертв и пострадавшим при стрельбе в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Парклэнд (штат Флорида), где 14 февраля 2018 года бывший ее учащийся Николас Круз убил 17 и ранил 15 человек, будет выплачена многомиллионная компенсация.
Другие страны
23 ноября 2021 г. 11:41
Семьям жертв стрельбы в Парклэнд выплатят крупную компенсацию

Семьям жертв и пострадавшим при стрельбе в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Парклэнд (штат Флорида), где 14 февраля 2018 года бывший ее учащийся Николас Круз убил 17 и ранил 15 человек, будет выплачена многомиллионная компенсация.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая договоренность была достигнута накануне между федеральными властями и адвокатами, представляющими интересы близких 16 из 17 погибших, а также нескольких пострадавших.

Последние обвинили власти в том, что ФБР задолго до трагедии 14 февраля получило информацию о намерениях Круза совершить нападение, но ничего не предприняло для его предотвращения. В ходе разбирательства, как рассказали изданию адвокаты пострадавшей стороны, была достигнута договоренность об отзыве претензий в обмен на выплату определенной денежной суммы. Условия сделки объявлены не были. По словам же осведомленного источника газеты, истцам в общей сложности будут выплачены правительством 127,5 млн долларов США. Семья 17-го погибшего отказалась от предъявления претензий.

В октябре 23-летний Круз признал себя виновным в совершении им нескольких убийств. Ему грозит смертный приговор или пожизненное заключение. Заседание суда по вынесению вердикта запланировано на январь будущего года.

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