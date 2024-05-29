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Индия испытала ракету "воздух-поверхность" RudraM-II

Индия испытала ракету "воздух-поверхность" RudraM-II Военно-воздушные силы Индии провели успешные летные испытания ракеты отечественной разработки класса "воздух-поверхность" RudraM-II.
Другие страны
29 мая 2024 г. 20:53
Индия испытала ракету воздух-поверхность RudraM-II

Военно-воздушные силы Индии провели успешные летные испытания ракеты отечественной разработки класса "воздух-поверхность" RudraM-II.

Как передает Report, об этом сообщили в министрестве обороны Индии.

По сообщению ведомства, ракета была запущена с многофункционального истребителя Су-30МКИ на полигоне Чандипур у побережья восточного штата Одиша.

RudraM-II - твердотопливная ракета нового поколения с дальностью 350 км. Предназначена для подавления средств противовоздушной обороны противника, поражения наземных пунктов управления и связи. В стадии разработки находится ракета RudraM-III с дальностью 500.

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