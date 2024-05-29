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Вице-спикер парламента Грузии назвал оскорбительной инициативу Зурабишвили о референдуме

Вице-спикер парламента Грузии назвал оскорбительной инициативу Зурабишвили о референдуме Инициатива президента Грузии Саломе Зурабишвили о проведении референдума касательно внешнеполитического курса страны является оскорбительной для народа, который уже сделал выбор в пользу евроатлантического курса.
Другие страны
29 мая 2024 г. 20:28
Вице-спикер парламента Грузии назвал оскорбительной инициативу Зурабишвили о референдуме

Инициатива президента Грузии Саломе Зурабишвили о проведении референдума касательно внешнеполитического курса страны является оскорбительной для народа, который уже сделал выбор в пользу евроатлантического курса.

Как передает Report, об этом заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе, комментируя инициативу президента о проведении референдума.

"Почему-то после этих акций протеста у радикальной оппозиции и Саломе Зурабишвили остался вопрос - чего хочет грузинский народ? У нас действительно не возникает такого вопроса, как и у абсолютного большинства нашего общества", - заявил Талаквадзе.

"Этот вопрос, который был задан, сам по себе оскорбителен для общества. Власти и народ Грузии уже записали в Конституции, что выбор нашей страны – европейский и евроатлантический", - продолжил он.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentinin vitse-spikeri: Zurabişvilinin referendumla bağlı təşəbbüsü təhqirdir

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