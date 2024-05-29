Вице-спикер парламента Грузии назвал оскорбительной инициативу Зурабишвили о референдуме

Инициатива президента Грузии Саломе Зурабишвили о проведении референдума касательно внешнеполитического курса страны является оскорбительной для народа, который уже сделал выбор в пользу евроатлантического курса.

Инициатива президента Грузии Саломе Зурабишвили о проведении референдума касательно внешнеполитического курса страны является оскорбительной для народа, который уже сделал выбор в пользу евроатлантического курса.

Как передает Report, об этом заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе, комментируя инициативу президента о проведении референдума.

"Почему-то после этих акций протеста у радикальной оппозиции и Саломе Зурабишвили остался вопрос - чего хочет грузинский народ? У нас действительно не возникает такого вопроса, как и у абсолютного большинства нашего общества", - заявил Талаквадзе.

"Этот вопрос, который был задан, сам по себе оскорбителен для общества. Власти и народ Грузии уже записали в Конституции, что выбор нашей страны – европейский и евроатлантический", - продолжил он.