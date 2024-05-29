Трюдо подтвердил свое участие в саммите G7 и в конференции по Украине в Швейцарии

Трюдо подтвердил свое участие в саммите G7 и в конференции по Украине в Швейцарии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил свое личное участие в саммите Группы семи (G7) в Италии и в конференции в Швейцарии по урегулированию конфликта между РФ и Украиной.

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