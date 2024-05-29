Трюдо подтвердил свое участие в саммите G7 и в конференции по Украине в Швейцарии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил свое личное участие в саммите Группы семи (G7) в Италии и в конференции в Швейцарии по урегулированию конфликта между РФ и Украиной.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба главы канадского правительства.
"Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня объявил, что поедет в Апулию (Италия), где с 13 по 15 июня 2024 года будет принимать участие в саммите G7", - сказано в документе.
В нем отмечается, что премьер Канады намерен, в частности, обсудить с коллегами кризис на Ближнем Востоке и ситуацию в Украине. Затем Трюдо прибудет в Швейцарию, где с 15 по 16 июня запланирована конференция по урегулированию российско-украинского конфликта.