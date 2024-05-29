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Трюдо подтвердил свое участие в саммите G7 и в конференции по Украине в Швейцарии

Трюдо подтвердил свое участие в саммите G7 и в конференции по Украине в Швейцарии Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил свое личное участие в саммите Группы семи (G7) в Италии и в конференции в Швейцарии по урегулированию конфликта между РФ и Украиной.
Другие страны
29 мая 2024 г. 20:40
Трюдо подтвердил свое участие в саммите G7 и в конференции по Украине в Швейцарии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил свое личное участие в саммите Группы семи (G7) в Италии и в конференции в Швейцарии по урегулированию конфликта между РФ и Украиной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

"Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня объявил, что поедет в Апулию (Италия), где с 13 по 15 июня 2024 года будет принимать участие в саммите G7", - сказано в документе.

В нем отмечается, что премьер Канады намерен, в частности, обсудить с коллегами кризис на Ближнем Востоке и ситуацию в Украине. Затем Трюдо прибудет в Швейцарию, где с 15 по 16 июня запланирована конференция по урегулированию российско-украинского конфликта.

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