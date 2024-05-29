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Иран исключил версию о падении вертолета Раиси из-за диверсии

Иран исключил версию о падении вертолета Раиси из-за диверсии Версия о падении вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси из-за взрыва, возникшего в результате диверсии, исключена.
Другие страны
29 мая 2024 г. 20:24
Иран исключил версию о падении вертолета Раиси из-за диверсии

Версия о падении вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси из-за взрыва, возникшего в результате диверсии, исключена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится во втором отчете Генерального штаба Вооруженных сил Ирана по итогам расследования катастрофы.

"По результатам исследования обломков и частей вертолета, судя по расстоянию между ними и тому, как они были разбросаны, исключена [версия] о взрыве, возникшем в результате диверсии во время полета или за несколько секунд до столкновения [воздушного судна] со склоном возвышенности", - говорится в отчете.

Напомним, что 19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. На борту, помимо президента, находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Аль-Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави, а также командир экипажа полковник Саид Тахир Мустафави, второй пилот полковник Мохсун Дарьянуш и техник Бахруз Хади.

Все пассажиры и экипаж погибли.

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