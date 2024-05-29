Парламент Грузии принял три законодательных пакета в рамках рекомендаций ЕС

Парламент Грузии в третьем чтении рассмотрел и поддержал три законодательных пакета, исходя из рекомендаций ЕС.

Парламент Грузии в третьем чтении рассмотрел и поддержал три законодательных пакета, исходя из рекомендаций ЕС.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, парламентом приняты законопроекты о внесении изменений в законы "О специальной следственной службе", "О борьбе с коррупцией", и поправки к органическому закону Грузии "Об общих судах".

После голосования председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что парламент принял три важных законодательных пакета на основе девяти пунктов рекомендаций ЕС.

"Мы получили три законодательных пакета, касающихся судов, антикоррупционного бюро, службы специальных расследований и службы защиты персональных данных. И на этот раз парламентское большинство приняло изменения, важные для европейской интеграции и выполнения девяти пунктов, без радикальной оппозиции. Таким образом, оппозиция не приняла участия в этом процессе европейской интеграции", - сказал он.