О нас

Парламент Грузии принял три законодательных пакета в рамках рекомендаций ЕС

Парламент Грузии принял три законодательных пакета в рамках рекомендаций ЕС Парламент Грузии в третьем чтении рассмотрел и поддержал три законодательных пакета, исходя из рекомендаций ЕС.
Другие страны
29 мая 2024 г. 21:10
Парламент Грузии принял три законодательных пакета в рамках рекомендаций ЕС

Парламент Грузии в третьем чтении рассмотрел и поддержал три законодательных пакета, исходя из рекомендаций ЕС.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, парламентом приняты законопроекты о внесении изменений в законы "О специальной следственной службе", "О борьбе с коррупцией", и поправки к органическому закону Грузии "Об общих судах".

После голосования председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что парламент принял три важных законодательных пакета на основе девяти пунктов рекомендаций ЕС.

"Мы получили три законодательных пакета, касающихся судов, антикоррупционного бюро, службы специальных расследований и службы защиты персональных данных. И на этот раз парламентское большинство приняло изменения, важные для европейской интеграции и выполнения девяти пунктов, без радикальной оппозиции. Таким образом, оппозиция не приняла участия в этом процессе европейской интеграции", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
29 мая 2024 г. 20:13
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:34
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:27
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:19
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:06
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
28 мая 2024 г. 14:42
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
27 мая 2024 г. 20:30
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
27 мая 2024 г. 19:38
В Азербайджане исполнено распоряжение о помиловании
В Азербайджане исполнено распоряжение о помиловании
26 мая 2024 г. 16:04
Омбудсмен: Распоряжение о помиловании говорит о значении, придаваемом правам и свободам человека
Омбудсмен: Распоряжение о помиловании говорит о значении, придаваемом правам и свободам человека
26 мая 2024 г. 12:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi