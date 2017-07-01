Число пострадавших при стрельбе в клубе на юге США возросло - ОБНОВЛЕНО

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В результате стрельбы в клубе Power Ultra Lounge в городе Литл-Рок американского штата Арканзас пострадали 25 человек.
Как передает Report, об этом сообщает городская полиция в твиттере.
«28 человек получили огнестрельные ранения, трое - травмы, не связанные с инцидентом», - сообщили в ведомстве, уточнив, что угрозы жизни ни одному из пострадавших нет.
Нападение произошло в ночь на 1 июля, стрельба началась из-за конфликта между посетителями концерта.
***15:44
По меньшей мере 17 человек получили ранения во время стрельбы в ночном клубе в американском штате Арканзас.
Как сообщает Report, об этом передает телеканал Fox News со ссылкой на полицию.
Правоохранители прибыли на место происшествия после сообщений о стрельбе в клубе Power Lounge города Литл-Рок в субботу. По меньшей мере один человек находится в критическом состоянии.
Полиция считает, что инцидент произошел после возникшей в ночном клубе перепалки, и не связывает его с терроризмом.
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