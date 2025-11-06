Семь европейских стран предложили ЕК ввести пошлины на российские товары
Другие страны
- 06 ноября, 2025
- 12:04
Семь стран Евросоюза - Финляндия, Швеция, Германия, Польша, Эстония, Латвия и Литва - предложили Еврокомиссии ввести пошлины на российские товары.
Как передает Report, этом сообщает издание Politico.
"Семь стран ЕС ... указали на то, что Еврокомиссии следует предложить ввести пошлины на российские товары, экспортная выручка которых в 2024 году составила 5,4 млрд евро", - отмечает издание.
Ранее ЕК сообщил о том, что планирует представить предложение по повышению пошлин на импорт российской нефти.
