7 Avropa ölkəsi Aİ-yə Rusiya mallarına gömrük rüsumu tətbiq etməyi təklif edib
Digər ölkələr
- 06 noyabr, 2025
- 13:13
Avropa İttifaqının (Aİ) yeddi ölkəsi - Finlandiya, İsveç, Almaniya, Polşa, Estoniya, Latviya və Litva Avropa Komissiyasına (AK) Rusiya mallarına gömrük rüsumu tətbiq etməyi təklif edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Politico" nəşri məlumat yayıb.
"Aİ-nin yeddi ölkəsi Avropa Komissiyasının 2024-cü ildə ixrac gəliri 5,4 milyard avro təşkil edən Rusiya mallarına gömrük rüsumlarının tətbiqini təklif etməli olduğunu bildirib", - nəşr qeyd edir.
Daha əvvəl AK Rusiya neftinin idxalına gömrük rüsumlarının artırılması təklifini təqdim etməyi planlaşdırdığını bildirmişdi.
