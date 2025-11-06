İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    7 Avropa ölkəsi Aİ-yə Rusiya mallarına gömrük rüsumu tətbiq etməyi təklif edib

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2025
    • 13:13
    Avropa İttifaqının (Aİ) yeddi ölkəsi - Finlandiya, İsveç, Almaniya, Polşa, Estoniya, Latviya və Litva Avropa Komissiyasına (AK) Rusiya mallarına gömrük rüsumu tətbiq etməyi təklif edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Politico" nəşri məlumat yayıb.

    "Aİ-nin yeddi ölkəsi Avropa Komissiyasının 2024-cü ildə ixrac gəliri 5,4 milyard avro təşkil edən Rusiya mallarına gömrük rüsumlarının tətbiqini təklif etməli olduğunu bildirib", - nəşr qeyd edir.

    Daha əvvəl AK Rusiya neftinin idxalına gömrük rüsumlarının artırılması təklifini təqdim etməyi planlaşdırdığını bildirmişdi.

