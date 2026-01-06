İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    "Beşiktaş" qapıçısı ilə yollarını ayırdığını açıqlayıb

    Futbol
    • 06 yanvar, 2026
    • 16:17
    Beşiktaş qapıçısı ilə yollarını ayırdığını açıqlayıb

    Türkiyənin "Beşiktaş" klubu qapıçısı Mert Günokla yollarını ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İstanbul təmsilçisi məlumat yayıb.

    Qeyd edək ki, Mert Günok 2021/2022 mövsümündən "Beşiktaş"ın formasını geyinib. O, komanda ilə Türkiyə Kubokunun və Superkubokunun qalibi olub.

    Beşiktaş klubu Mert Günok yollarını ayırdı Türkiyə kuboku Türkiyə Superkuboku

    Son xəbərlər

    16:30

    Macar rejissor Bela Tarr vəfat edib

    Digər
    16:29

    Sosial siyasətin dərinləşməsi Azərbaycanın prioritetlərindəndir - RƏY

    Sosial müdafiə
    16:28

    Azərbaycanlı futbolçu karyerasını Albaniyada davam etdirəcək

    Futbol
    16:18

    ASCO 35 milyon manat kredit cəlb edib

    Maliyyə
    16:17

    "Beşiktaş" qapıçısı ilə yollarını ayırdığını açıqlayıb

    Futbol
    16:10

    "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi"nin 8 minə yaxın işçisi var

    İnfrastruktur
    16:02

    Türkiyəli general: Türk dövlətlərinin birgə hərbi təlimləri təhdidlərə "yalnız deyilik" mesajı verəcək

    Hərbi
    16:02

    Azərbaycan və İtaliya 6 illik fasilədən sonra Hökumətlərarası Komissiyanın iclasını Bakıda keçirəcək

    Biznes
    15:57
    Rəy

    İlham Əliyevin ismarışı - yeni dünya düzənində güclü və haqlı davranış - ŞƏRH

    Analitika
    Bütün Xəbər Lenti