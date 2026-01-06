"Beşiktaş" qapıçısı ilə yollarını ayırdığını açıqlayıb
Futbol
- 06 yanvar, 2026
- 16:17
Türkiyənin "Beşiktaş" klubu qapıçısı Mert Günokla yollarını ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İstanbul təmsilçisi məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, Mert Günok 2021/2022 mövsümündən "Beşiktaş"ın formasını geyinib. O, komanda ilə Türkiyə Kubokunun və Superkubokunun qalibi olub.
