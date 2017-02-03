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    Семь человек пострадали в результате ДТП с маршруткой в Чите

    По факту ДТП проводится проверка

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Маршрутное такси врезалось в опору линии электропередачи в Чите, пострадали водитель и шесть пассажиров.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

    "Водитель не справился с рулевым управлением и допустил наезд на препятствие - опору линии электропередачи", - сказали в пресс-службе.

    В результате трое пострадавших, в том числе водитель, госпитализированы. Угрозы их жизни нет.

    По факту ДТП проводится проверка. Установлено, что водитель маршрутной "Газели" был трезв, имеет водительский стаж более 30 лет и в течение года к административной ответственности не привлекался.

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