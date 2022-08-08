Сегодня Совбез ООН проведет заседание по ситуации в секторе Газа

Совет Безопасности ООН проведет сегодня заседание в связи с эскалацией напряженности вокруг сектора Газа.

Совет Безопасности ООН проведет сегодня заседание в связи с эскалацией напряженности вокруг сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"СБ ООН соберется в понедельник для обсуждения ситуации в секторе Газа", - сказал источник в Совбезе. Проведение заседания запросили ОАЭ, Китай, Франция, Ирландия и Норвегия.

В пятницу Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад". В ответ она выпустила по израильской территории около 1 000 реактивных снарядов и ракет.