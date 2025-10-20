SCMP: В Гонконге грузовой самолет выкатился за пределы ВПП

Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    • 20 октября, 2025
    • 03:08
    Один человек погиб после того, как грузовой самолет эмиратской авиакомпании Emirates выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Гонконге.

    Как передает Report, об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на заявление полиции.

    Примерно в 05:00 по местному времени (01:00 по бакинскому времени) самолет предположительно столкнулся с "наземным транспортным средством" при заходе на посадку. Один из пассажиров транспортного средства погиб. По предварительной информации, самолет мог столкнуть транспортное средство в море.

    Первоначально двое мужчин числились пропавшими, однако полиция заявила, что один из них был найден и позже отправлен в больницу, пишет SCMP. Все четыре члена экипажа самолета не пострадали.

    В результате инцидента взлетно-посадочная полоса была временно закрыта.

