SCMP: В Гонконге грузовой самолет выкатился за пределы ВПП

Один человек погиб после того, как грузовой самолет эмиратской авиакомпании Emirates выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Гонконге.

Как передает Report, об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на заявление полиции.

Примерно в 05:00 по местному времени (01:00 по бакинскому времени) самолет предположительно столкнулся с "наземным транспортным средством" при заходе на посадку. Один из пассажиров транспортного средства погиб. По предварительной информации, самолет мог столкнуть транспортное средство в море.

Первоначально двое мужчин числились пропавшими, однако полиция заявила, что один из них был найден и позже отправлен в больницу, пишет SCMP. Все четыре члена экипажа самолета не пострадали.

В результате инцидента взлетно-посадочная полоса была временно закрыта.