SCMP: Honkonqda yük təyyarəsi uçuş-enmə zolağından çıxıb, bir nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 20 oktyabr, 2025
- 04:11
Dubayın "Emirates" aviaşirkətinə məxsus yük təyyarəsinin Honkonqda uçuş-enmə zolağından çıxması nəticəsində bir nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "South China Morning Post" (SCMP) qəzeti polisin açıqlamasına istinadən məlumat yayıb.
Təyyarənin yerli vaxtla təxminən saat 05:00-da (Bakı vaxtı ilə 01:00) eniş zamanı "yerüstü nəqliyyat vasitəsi" ilə toqquşduğu ehtimal olunur. Nəqliyyat vasitəsinin sərnişinlərindən biri həlak olub.
"İlk olaraq iki kişinin itkin düşdüyü bildirilsə də, polis onlardan birinin tapıldığını və daha sonra xəstəxanaya aparıldığını bildirib", - deyə SCMP yazıb. Təyyarədəki dörd ekipaj üzvünün heç biri xəsarət almayıb.
Hadisə nəticəsində uçuş-enmə zolağı müvəqqəti olaraq bağlanıb.
SCMP: Honkonqda yük təyyarəsi uçuş-enmə zolağından çıxıb, bir nəfər ölüb
