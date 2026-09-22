СБ Пакистана ликвидировали шесть боевиков, задержали еще девять

Силы безопасности Пакистана в рамках операции "Шабан-2" в районе Саран-Танги провинции Белуджистан ликвидировали шесть боевиков, задержали еще девять подозреваемых.

Как передает Report со ссылкой на Dawn, операция была проведена на основе разведывательной информации.

Отмечается, что военные также обнаружили крупный склад оружия и боеприпасов. Оперативные действия СБ Пакистана в данном районе продолжаются.