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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    СБ Пакистана ликвидировали шесть боевиков, задержали еще девять

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    • 22 сентября, 2026
    • 18:15
    СБ Пакистана ликвидировали шесть боевиков, задержали еще девять

    Силы безопасности Пакистана в рамках операции "Шабан-2" в районе Саран-Танги провинции Белуджистан ликвидировали шесть боевиков, задержали еще девять подозреваемых.

    Как передает Report со ссылкой на Dawn, операция была проведена на основе разведывательной информации.

    Отмечается, что военные также обнаружили крупный склад оружия и боеприпасов. Оперативные действия СБ Пакистана в данном районе продолжаются.

    Пакистан Ликвидация боевиков Силы безопасности
    Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri 6 yaraqlını öldürüb
    Pakistan security forces kill six militants in Balochistan

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