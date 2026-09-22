СБ Пакистана ликвидировали шесть боевиков, задержали еще девять
Другие страны
- 22 сентября, 2026
- 18:15
Силы безопасности Пакистана в рамках операции "Шабан-2" в районе Саран-Танги провинции Белуджистан ликвидировали шесть боевиков, задержали еще девять подозреваемых.
Как передает Report со ссылкой на Dawn, операция была проведена на основе разведывательной информации.
Отмечается, что военные также обнаружили крупный склад оружия и боеприпасов. Оперативные действия СБ Пакистана в данном районе продолжаются.
Последние новости
21:08
Джейхун Байрамов и глава МИД Джибути обсудили двусторонние отношенияВнешняя политика
20:58
Эрдоган на ГА ООН призвал мировое сообщество признать ТРСКВ регионе
20:54
Фото
В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован фрагмент его выступления на совещанииВнутренняя политика
20:48
Азербайджан и Австрия обсудили перспективы расширения партнерстваВнешняя политика
20:39
Рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостановлены с сегодняшнего дня - ОБНОВЛЕНОИнфраструктура
20:32
Эрдоган: Мы поддерживаем мирный процесс между Баку и ЕреваномВ регионе
20:17
Эрдоган заявил о прогрессе в нормализации отношений между Турцией и АрмениейВ регионе
20:13
Фатих Бирол: Мировая энергобезопасность сталкивается с беспрецедентными рискамиВ регионе
19:58