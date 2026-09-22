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    Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri 6 yaraqlını öldürüb

    Digər ölkələr
    • 22 sentyabr, 2026
    • 18:57
    Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri 6 yaraqlını öldürüb

    Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri Bəlucistan əyalətinin Saran-Tangi bölgəsində "Şaban-2" əməliyyatı çərçivəsində 6 yaraqlını öldürüb, 9 şübhəlini isə saxlayıb.

    "Report" "Dawn"a istinadən xəbər verir ki, əməliyyat kəşfiyyat məlumatları əsasında keçirilib.

    Qeyd olunub ki, hərbçilər həmçinin böyük silah və sursat anbarı aşkar ediblər. Pakistan təhlükəsizlik qüvvələrinin sözügedən ərazidə operativ tədbirləri davam edir.

    Təhlükəsizlik qüvvələri Hərbi əməliyyatlar Pakistan Ölənlər və yaralılar
    СБ Пакистана ликвидировали шесть боевиков, задержали еще девять
    Pakistan security forces kill six militants in Balochistan

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