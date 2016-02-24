СБ ООН продлил на год действие санкций в отношении Йемена

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН продлил на один год - до 26 февраля 2017 года - действие санкционного режима в отношении Йемена, где продолжается вооруженный конфликт между правительственными силами, поддерживаемыми коалицией во главе с Саудовской Аравией, и хуситами.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая резолюция была принята в среду единогласно.

На данный момент под действием санкций находятся только представители повстанцев, в том числе их лидер Абдель Малек аль-Хуси, а также бывший президент Йемена Али Абдалла Салех. Санкции включают замораживание активов, ограничение на поездки, а также запрет на поставки мятежниками оружия.