СБ ООН принял резолюцию с требованием о прекращении огня в Газе в период Рамазана

Резолюция, призывающая к немедленному прекращению огня в секторе Газа в период месяца Рамазан, принята Советом безопасности ООН.
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Резолюция была подготовлена десяткой непостоянных членов Совбеза.
В принятом документе три пункта. Первый содержит требование немедленного прекращения огня в период месяца Рамазан, которое будут соблюдать все стороны конфликта.
Второй пункт говорит о немедленном и безусловном освобождении всех заложников с обеспечением к ним гуманитарного доступа для удовлетворения медицинских и прочих нужд.
Третий пункт подчеркивает срочную необходимость увеличения потока гуманитарной помощи в Газу, ликвидацию препятствий для ее предоставления и усиление защиты гражданского населения на всей территории Газы.