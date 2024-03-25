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СБ ООН принял резолюцию с требованием о прекращении огня в Газе в период Рамазана

СБ ООН принял резолюцию с требованием о прекращении огня в Газе в период Рамазана Резолюция, призывающая к немедленному прекращению огня в секторе Газа в период месяца Рамазан, принята Советом безопасности ООН.
Другие страны
25 марта 2024 г. 20:43
СБ ООН принял резолюцию с требованием о прекращении огня в Газе в период Рамазана

Резолюция, призывающая к немедленному прекращению огня в секторе Газа в период месяца Рамазан, принята Советом безопасности ООН.

Как передает Report, при голосовании по документу воздержались лишь Соединенные Штаты. Остальные 14 стран, включая постоянных членов Совбеза Россию, Китай, Францию и Великобританию, выступили "за".

Резолюция была подготовлена десяткой непостоянных членов Совбеза.

В принятом документе три пункта. Первый содержит требование немедленного прекращения огня в период месяца Рамазан, которое будут соблюдать все стороны конфликта.

Второй пункт говорит о немедленном и безусловном освобождении всех заложников с обеспечением к ним гуманитарного доступа для удовлетворения медицинских и прочих нужд.

Третий пункт подчеркивает срочную необходимость увеличения потока гуманитарной помощи в Газу, ликвидацию препятствий для ее предоставления и усиление защиты гражданского населения на всей территории Газы.

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