СБ ООН принял проект резолюции США в поддержку плана Трампа по Газе

    Другие страны
    • 18 ноября, 2025
    • 02:48
    Совет Безопасности (СБ) ООН принял американский проект резолюции в поддержку мирного плана президента США по сектору Газа.

    Как передает Report, об этом стало известно по результатам сегодняшнего голосования в Совете Безопасности ООН.

    За документ проголосовали 13 из 15 членов СБ ООН.

    BMT TŞ Trampın Qəzza planını dəstəkləyən qətnaməni qəbul edib

