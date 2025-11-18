СБ ООН принял проект резолюции США в поддержку плана Трампа по Газе
- 18 ноября, 2025
- 02:48
Совет Безопасности (СБ) ООН принял американский проект резолюции в поддержку мирного плана президента США по сектору Газа.
Как передает Report, об этом стало известно по результатам сегодняшнего голосования в Совете Безопасности ООН.
За документ проголосовали 13 из 15 членов СБ ООН.
СБ ООН принял проект резолюции США в поддержку плана Трампа по Газе
