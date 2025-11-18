BMT TŞ Trampın Qəzza planını dəstəkləyən qətnaməni qəbul edib
Digər ölkələr
- 18 noyabr, 2025
- 02:44
BMT Təhlükəsizlik Şurası (TŞ) ABŞ Prezidentinin Qəzza sektoru üzrə sülh planını dəstəkləyən qətnaməni qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu, BMT Təhlükəsizlik Şurasında bu gün keçirilən səsvermənin nəticələrinə əsasən məlum olub.
Sənədin lehinə TŞ-nin 15 üzvündən 13-ü səs verib.
Son xəbərlər
03:39
ABŞ daimi nümayəndəsi: BMT TŞ qətnaməsi Qəzzadakı sabitləşdirmə qüvvələrinin əsasını təşkil edəcəkDigər ölkələr
03:04
Tramp ABŞ-də narkotik qaçaqmalçılığının qarşısını almaq üçün Meksikaya zərbə endirməyi məqbul sayırDigər ölkələr
02:44
BMT TŞ Trampın Qəzza planını dəstəkləyən qətnaməni qəbul edibDigər ölkələr
02:38
Nigeriya Futbol Federasiyası milli komanda DÇ-2026-ya vəsiqə qazana bilmədiyi üçün üzr istəyibFutbol
02:06
DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə növbəti qarşılaşmalar keçirilibFutbol
01:45
Tramp: ABŞ Səudiyyə Ərəbistanına "F-35" qırıcıları tədarük etməyi planlaşdırırDigər ölkələr
01:16
Tramp Venesuelada quru əməliyyatının keçirilməsini istisna etməyibDigər ölkələr
00:39
Kobaxidze parlament seçkilərində xaricdə səsvermənin qadağan olunması təşəbbüsünü dəstəkləyibRegion
00:09