    BMT TŞ Trampın Qəzza planını dəstəkləyən qətnaməni qəbul edib

    Digər ölkələr
    • 18 noyabr, 2025
    • 02:44
    BMT TŞ Trampın Qəzza planını dəstəkləyən qətnaməni qəbul edib

    BMT Təhlükəsizlik Şurası (TŞ) ABŞ Prezidentinin Qəzza sektoru üzrə sülh planını dəstəkləyən qətnaməni qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu, BMT Təhlükəsizlik Şurasında bu gün keçirilən səsvermənin nəticələrinə əsasən məlum olub.

    Sənədin lehinə TŞ-nin 15 üzvündən 13-ü səs verib.

    BMT TŞ Qəzza ABŞ Qətnamə
