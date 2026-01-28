İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Hesablama Palatasının fəaliyyəti INTOSAI-P 10 sənədinin 8 əsas prinsipinə uyğun olub

    Maliyyə
    • 28 yanvar, 2026
    • 14:40
    Hesablama Palatasının fəaliyyəti INTOSAI-P 10 sənədinin 8 əsas prinsipinə uyğun olub
    Hesablama Palatası

    2025-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanının Baş Audit Məhkəməsinin həyata keçirdiyi Hesablama Palatasının fəaliyyətinə dair həmkar qiymətləndirilməsinin nəticələri açıqlanıb.

    "Report" bu barədə Palataya istinadən xəbər verir.

    Qiymətləndirmə nəticələrinə əsasən, qurumun fəaliyyəti INTOSAI-P 10 sənədində əks olunmuş 8 əsas prinsiplə tam uyğunluq təşkil edib.

    Həmkar qiymətləndirilməsi zamanı Palatada strateji idarəetmə, o cümlədən strateji planlaşdırma və monitorinq sistemi, beynəlxalq sertifikatların əldə edilməsi, hesabatlılıq və şəffaflıq, daxili sistemlərin optimallaşdırılması və işçilər arasında məmnunluq sorğularının keçirilməsi qabaqcıl təcrübəyə uyğun hesab edilib.

    Həmkar qiymətləndirilməsinin nəticələri ilə Palatanın internet səhifəsinin müvafiq bölməsində tanış olmaq mümkündür.

    Hesablama Palatası həmkar qiymətləndirməsi Səudiyyə Ərəbistanı
    Аудит Саудовской Аравии подтвердил соответствие Счетной палаты стандартам INTOSAI

    Son xəbərlər

    01:04
    Video

    Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİR-4

    Futbol
    00:57

    Merts Almaniyanın kritik infrastrukturunun mühafizəsini gücləndirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    00:36

    FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparır

    Digər ölkələr
    00:12

    Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidir

    Futbol
    23:46

    Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    23:31

    Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklər

    Digər ölkələr
    23:20

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb

    Digər ölkələr
    23:14

    Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edib

    Maliyyə
    23:03

    Rimas Kurtinaytis: "Basketbolçularımız "Neftçi" ilə matçda yaxşı mübarizə apardılar"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti