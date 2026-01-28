Аудит Саудовской Аравии подтвердил соответствие Счетной палаты стандартам INTOSAI

Деятельность Счетной палаты Азербайджана получила высокую оценку по итогам международной коллегиальной проверки, проведенной Главной аудиторской службой Саудовской Аравии в 2025 году.

Как сообщает Report со ссылкой на палату, согласно обнародованным результатам, деятельность палаты полностью соответствует восьми основополагающим принципам, закрепленным в международных стандартах высших органов финансового контроля – INTOSAI-P10.

В ходе коллегиальной проверки к числу передовых практик были отнесены стратегическое управление, включая систему стратегического планирования и мониторинга, получение международных сертификатов, обеспечение подотчетности и прозрачности, оптимизация внутренних процессов, а также проведение опросов удовлетворенности среди сотрудников.