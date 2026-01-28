Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Аудит Саудовской Аравии подтвердил соответствие Счетной палаты стандартам INTOSAI

    Финансы
    • 28 января, 2026
    • 15:06
    Аудит Саудовской Аравии подтвердил соответствие Счетной палаты стандартам INTOSAI

    Деятельность Счетной палаты Азербайджана получила высокую оценку по итогам международной коллегиальной проверки, проведенной Главной аудиторской службой Саудовской Аравии в 2025 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на палату, согласно обнародованным результатам, деятельность палаты полностью соответствует восьми основополагающим принципам, закрепленным в международных стандартах высших органов финансового контроля – INTOSAI-P10.

    В ходе коллегиальной проверки к числу передовых практик были отнесены стратегическое управление, включая систему стратегического планирования и мониторинга, получение международных сертификатов, обеспечение подотчетности и прозрачности, оптимизация внутренних процессов, а также проведение опросов удовлетворенности среди сотрудников.

    INTOSAI-P10 Счетная палата Азербайджан Саудовская Аравия аудит
    Hesablama Palatasının fəaliyyəti INTOSAI-P 10 sənədinin 8 əsas prinsipinə uyğun olub

    Последние новости

    15:57

    Первая встреча глав экономических ведомств стран АТЭС пройдет в феврале в КНР

    Другие страны
    15:47

    Посол: Турция предлагает активизировать работы по развитию Среднего коридора

    Инфраструктура
    15:45
    Фото

    Главы МИД Азербайджана и КНР провели переговоры в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    15:44

    Мирзоян: Надеемся на подписание мирного договора с Азербайджаном в ближайшие месяцы

    Другие
    15:43

    Минкультуры Азербайджана может разработать механизмы финансовой поддержки независимых театров

    Kультурная политика
    15:41
    Фото

    Азербайджан обсудил развитие сотрудничества со Всемирным нефтяным советом

    Энергетика
    15:40

    В Казахстане представили сводный проект поправок в конституцию

    В регионе
    15:40

    В Азербайджане расходы из резервных фондов выросли более чем вдвое

    Финансы
    15:37

    Азербайджан увеличил расходы на соцзащиту и соцобеспечение почти на 10% в 2025г

    Финансы
    Лента новостей