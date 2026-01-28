Azərbaycan Rumıniya və Moldovaya heyva tədarük etməyə başlayıb
- 28 yanvar, 2026
- 14:28
Ötən ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan 3,5 milyon ABŞ dolları dəyərində 3 min 552 ton heyva ixrac edib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 72 %, kəmiyyət olaraq – 63 % çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycan Rusiyaya 2,6 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 34 % çox) 2 min 600 ton (+24 %), Gürcüstana 312 min ABŞ dolları dəyərində (+24 dəfə) 495 ton (+24 dəfə), Almaniyaya 193 min ABŞ dolları dəyərində 166 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb), Səudiyyə Ərəbistanına 121 min ABŞ dolları dəyərində (+7 dəfə) 87 ton (+62 dəfə), Rumıniyaya 79,4 min ABŞ dolları dəyərində 55,5 ton məhsul satıb.
Ötən il son 14 ildə (qeyd: xarici ticarət üzrə açıq istifadədə olan rəsmi statistika 2011-ci ilə kimidir) ilk dəfə Moldovaya (53 min ABŞ dolları dəyərində 40 ton) və Rumıniyaya tədarük həyata keçirilib.
2024-cü ildə Azərbaycandan ixrac edilmiş 2 903 ton heyvanın 97 %-i Rusiyanın payına düşüb.