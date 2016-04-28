СБ ООН по просьбе США проведет заседание в связи с пуском ракет КНДР

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН в четверг обсудит очередной пуск ракет КНДР.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, консультации пройдут по инициативе США.

КНДР в четверг провела два пуска баллистических ракет, которые, по данным агентства Ренхап, предположительно, оказались неудачными. Сообщалось о пуске баллистической ракеты средней дальности, который стал вторым за две недели. КНДР провела пуск ракеты "Мусудан", предположительно, в 06:40 по местному времени с установки близ города Вонсан на побережье Японского моря, но ракета упала на землю через несколько секунд. Далее пуск был произведен в 19:26 по местному времени с того же места.