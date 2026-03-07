Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Саудовская Аравия заявила об атаке дронов на столицу и нефтяную инфраструктуру

    Другие страны
    • 07 марта, 2026
    • 11:09
    Саудовская Аравия заявила об атаке дронов на столицу и нефтяную инфраструктуру

    Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили два беспилотника, один из которых направлялся в сторону нефтяного месторождения "Шейба", а второй - на столицу Эр-Рияд.

    Как сообщает Report со ссылкой на заявление Министерства обороны Саудовской Аравии, обе атаки были успешно предотвращены.

    По данным ведомства, беспилотник, летевший в направлении Эр-Рияда, был уничтожен к востоку от столицы, тогда как второй аппарат был перехвачен в районе "Пустого квартала", когда направлялся к нефтяному месторождению "Шейба".

    Незадолго до этого саудовское оборонное ведомство также заявило о перехвате баллистической ракеты, запущенной по авиабазе Принца Султана, расположенной в городе Эль-Хардж на востоке страны.

    Операция США и Израиля против Ирана Саудовская Аравия
    Ты - Король

    Последние новости

    11:17

    В Тегеране слышны громкие взрывы

    В регионе
    11:16

    Иран атаковал дронoм нефтяной танкер в Ормузском проливе

    Другие страны
    11:09

    Саудовская Аравия заявила об атаке дронов на столицу и нефтяную инфраструктуру

    Другие страны
    10:59

    Турпоток из Ближнего Востока в Азербайджан увеличился почти на 22%

    Туризм
    10:58

    Зеленский: РФ выпустила по Украине 29 ракет и 480 дронов, есть погибшие

    Другие страны
    10:56

    КСИР завуалированно пригрозил ударами по военным кораблям США в Ормузском проливе

    Другие страны
    10:51

    Джейхун Байрамов обсудил с туркменским коллегой удары иранских дронов по Нахчывану

    Внешняя политика
    10:36

    Более 1700 человек покинули Иран через границу Азербайджана

    Внешняя политика
    10:32

    Польша поднимала военную авиацию из-за ночных ударов РФ по Украине

    Другие страны
    Лента новостей