Саудовская Аравия заявила об атаке дронов на столицу и нефтяную инфраструктуру
Другие страны
- 07 марта, 2026
- 11:09
Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили два беспилотника, один из которых направлялся в сторону нефтяного месторождения "Шейба", а второй - на столицу Эр-Рияд.
Как сообщает Report со ссылкой на заявление Министерства обороны Саудовской Аравии, обе атаки были успешно предотвращены.
По данным ведомства, беспилотник, летевший в направлении Эр-Рияда, был уничтожен к востоку от столицы, тогда как второй аппарат был перехвачен в районе "Пустого квартала", когда направлялся к нефтяному месторождению "Шейба".
Незадолго до этого саудовское оборонное ведомство также заявило о перехвате баллистической ракеты, запущенной по авиабазе Принца Султана, расположенной в городе Эль-Хардж на востоке страны.
Последние новости
11:17
В Тегеране слышны громкие взрывыВ регионе
11:16
Иран атаковал дронoм нефтяной танкер в Ормузском проливеДругие страны
11:09
Саудовская Аравия заявила об атаке дронов на столицу и нефтяную инфраструктуруДругие страны
10:59
Турпоток из Ближнего Востока в Азербайджан увеличился почти на 22%Туризм
10:58
Зеленский: РФ выпустила по Украине 29 ракет и 480 дронов, есть погибшиеДругие страны
10:56
КСИР завуалированно пригрозил ударами по военным кораблям США в Ормузском проливеДругие страны
10:51
Джейхун Байрамов обсудил с туркменским коллегой удары иранских дронов по НахчывануВнешняя политика
10:36
Более 1700 человек покинули Иран через границу АзербайджанаВнешняя политика
10:32